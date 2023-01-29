Вашингтон, 29 января, 2023, 07:55 — ИА Регнум. Власти США продолжают поддерживать Киев из-за запасов титана, которыми владеет Украина, сообщает американский журнал Newsweek со ссылкой на источники.

Иван Шилов ИА REGNUM США и Украина

По данным журналистов, в настоящее время Вашингтон и его союзники по НАТО работают над вопросами поиска, разработки и освоения огромных залежей этого металла на украинской территории.

В статье говорится, что наиболее передовые военные технологии в западных странах связаны очень сильно с поставками титана.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июня лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов призвал прекратить экспорт титана из России из-за решений западных авиастроительных компаний Airbus и Boeing отказать РФ в поставках запчастей самолетов и их техническом обслуживании.