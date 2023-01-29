Нью-Йорк, США, 29 января, 2023, 07:51 — ИА Регнум. Акция протеста, в которой принимают участие сотни людей, началась в американском городе Нью-Йорке в связи с гибелью от рук полиции афроамериканца Тайре Николса. Об этом 29 января сообщает РИА Новости.

(сс) Eden, Janine and Jim Марш протеста BLM в Нью-Йорке

Инцидент произошёл в городе Мемфисе, видеозапись произошедшего была распространена полицией. Судя по видеозаписи, полицейские остановили автомобиль, которым управлял 29-летний Николс, вытащили мужчину и бросили на землю. Сначала Николс не оказывал сопротивления, но затем полицейские стали применять электрошокер, хотя никаких причин для этого у них не было.

Николс предпринял попытку сбежать, но полицейские поймали его и избили. Мужчина в результате избиения попал в больницу, где скончался через несколько дней. Известие о гибели Николса вызвало бурную реакцию общественности и акции протеста в ряде городов США.

«Темнокожие гибнут. Эта страна была построена на спинах чернокожих. Мы построили эту страну», — заявила одна из участниц акции.

Демонстранты несут плакаты с призывами остановить полицейский террор и посадить в тюрьму «убийц-полицейских».

Толпа участников протестной акции движется по проезжей части, громко скандируя имя Николса. За соблюдением порядка наблюдают сотрудники полиции, акция проходит мирно и без эксцессов.