Москва, 29 января, 2023, 07:53 — ИА Регнум. МИД России отказался вести переговоры с Японией о морском промысле для японских рыбаков, 29 января сообщает РИА Новости.

Флаг Японии

«В условиях предпринятых правительством Японии антироссийских мер, которые со всей очевидностью идут вразрез с духом и буквой соглашения 1998 года об укреплении и развитии добрососедства, российская сторона проинформировала Токио, что не может согласовать проведение межправительственных консультаций по выполнению данной договоренности», — заявили в российском дипломатическом ведомстве.

МИД считает, что российско-японские отношения стали стремительно деградировать после того, как правительство Фумио Кисиды «в нарушение всех норм и правил международного права стало вводить в отношении России недружественные меры, в том числе 15 пакетов персональных и секторальных санкций».

Япония, заявил МИД, порой «бежит впереди паровоза», опережая санкционные инициативы западных союзников.

Российские дипломаты особо подчеркнули, что «категорически не приемлют» какие-либо протесты Токио в связи с данным решением.

«Для возвращения к нормальному диалогу японским соседям следует проявить элементарное уважение к нашей стране, стремление к выправлению двусторонних отношений», — считают в МИД.

Напомним, что японская сторона настаивала на продолжении переговоров о рыболовном промысле японских судов в районе Южных Курил.