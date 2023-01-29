Москва, 29 января, 2023, 07:33 — ИА Регнум. Министерство обороны России разместило 29 января в своем телеграм-канале видеозапись, на которой показаны боевые будни гранатометчиков Западного военного округа.

Александр Куликов ИА REGNUM Противотанковые гранатомёты РПГ-7

В сообщении отмечается, что действия мотострелкового подразделения, в котором служат бойцы, отточены, как работа часов. Гранатометчик с позывным Зверь сообщил некоторые подробности своей службы в ходе боевых действий.

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«Поставленная передо мной задача — это поражение бронетехники, живой силы. Работаю с РПГ-7. Оружие надежное, проверенное, работает хорошо, без осечек. Конечно, опыт прибавился, морально повзрослел. Настрой боевой. Ребята все заряжены», — рассказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце января 2022 года в России была изготовлена первая серийная партия новейших противопехотных гранатометов «Балкан», имеющих калибр 40 мм.