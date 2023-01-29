Олбани, США, 29 января, 2023, 07:52 — ИА Регнум. По меньшей мере шесть человек погибли, ещё трое получили ранения в результате столкновения грузовика с автобусом на севере штата Нью-Йорк, сообщает 28 января телеканал Fox News.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Автобус-экспресс и грузовик врезались друг в друга рано утром на шоссе недалеко от канадской границы. В момент аварии в автобусе находились более десятка пассажиров.

Обе машины получили серьёзные повреждения. После аварии шоссе было закрыто в течение 12 часов.

Среди троих раненых двое находятся в тяжелом состоянии, один — в критическом.