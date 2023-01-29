Нью-Йорк, США, 29 января, 2023, 07:31 — ИА Регнум. Хоккеисты клуба НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» отказались надеть свитеры с символикой в поддержку ЛГБТ, сообщает 28 января телеканал Fox News.

Santeri Viinamäki Хоккей

Перед началом матча в Нью-Йорке с «Вегас Голден Найтс», приуроченного к поддержке ЛГБТ-сообщества, игроки хозяев должны были выйти на раскатку перед матчем в форме с соответствующей символикой, а также использовать радужную изоленту на клюшках. Об этом было объявлено заранее, но хоккеисты ничего из этого не сделали.

Клуб распространил официальное заявление, в котором сообщил, что уважает сообщество ЛГБТ, но в то же время поддерживает право каждого уважительно выражать свои убеждения.

Напомним, что российский хоккеист Иван Проворов, выступающий в НХЛ, отказался участвовать в акции в поддержку ЛГБТ.