Москва, 29 января, 2023, 07:10 — ИА Регнум. Артиллерийские расчеты Вооруженных сил России уничтожили группу военнослужащих ВСУ на авдеевском направлении (Донецкая Народная Республика).

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

Видеозапись с боевой работой российских военных опубликовало РИА Новости. В сообщении сказано, что удары по ВСУ производились с помощью минометов калибра 120 мм и гаубиц «Гиацинт», имеющих калибр 152 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 января Минобороны РФ опубликовало видеозапись с кадрами стрельб пушек российских артиллеристов из гаубиц «Гиацинт-Б». Военные рассказали, что эти орудия стреляют очень точно.