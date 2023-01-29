Мехико, 29 января, 2023, 06:49 — ИА Регнум. Жертвами неизвестных злоумышленников, совершивших нападение на бар в муниципалитете Херес в мексиканском штате Сакатекас, стали семь человек, пострадали ещё шестеро. Об этом 28 января сообщила местная администрация в социальных сетях.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Мексика

Отмечается, что нападение произошло днём, злоумышленники скрылись с места происшествия, в настоящее время они разыскиваются. Мотивы стрелявших остаются неизвестными.

Власти Хереса выразили соболезнования семьям, потерявшим близких в результате нападения злоумышленников. Глава муниципалитета Хосе Умберто Саласар Контрерас уточнил, что прокуратура уже приступила к расследованию убийства людей.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Мексике при задержании сына экс-главаря наркокартеля погибли 29 человек, в их числе — десять сотрудников полиции.