Мелитополь, 29 января, 2023, 06:47 — ИА Регнум. Четыре беспилотных летательных аппарата (БПЛА) ВСУ сбил за время своей службы младший сержант Семен Князькин, который командует зенитно-ракетным отделением Вооруженных сил России. Военнослужащий рассказал подробности своей боевой работы.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

За один из уничтоженных беспилотников его наградили медалью «Суворова».

«Медаль я получил за то, что сбил беспилотник. К примеру, в ночное дежурство обнаружил одну из целей. Я ее зафиксировал, сопроводил и сбил», — сообщил младший сержант, слова которого цитирует РИА Новости.

Благодаря действиям Князькина и его сослуживцев была отражена атака БПЛА на позиции российских войск. Кроме того, военнослужащий совместно с мотострелковыми и танковыми подразделениями смог отбить два наступления ВСУ.

Младший сержант отметил, что его подразделение использует для ударов по дронам переносные зенитные комплексы, антидроновые ружья и зенитно-артиллерийские установки ЗУ-23. По словам Князькина, зенитчики получают сигнал о появлении вражеского беспилотника с помощью системы визуального видеообнаружения или от других подразделений.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 января Минобороны РФ объявило о том, что с начала специальной военной операции России ВСУ потеряли примерно 2,9 тысячи своих беспилотников.