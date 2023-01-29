Пхеньян, 29 января, 2023, 06:49 — ИА Регнум. Официальный Пхеньян в весьма резкой форме опроверг информацию о том, что КНДР поставляет оружие и боеприпасы России, сообщает 29 января Центральное телеграфное агентство Кореи.

John Pavelka Флаги КНДР

«США распространением беспочвенной версии об оружейных сделках между КНДР и РФ глупым образом пытались оправдать поставки своих вооружений Украине. Ставить под вопрос законное право суверенного государства на оборону — это совершенно незаконное поведение, но подрывать нашу репутацию, выдумывая несуществующие дела, — это более серьёзный вызов, который вообще нельзя допускать и на который нужно непременно реагировать», — заявил глава департамента МИД КНДР по делам США Квон Чон Гын.

Северокорейский дипломат предупредил Вашингтон о том, что если США и дальше будут распространять ими же придуманные фальшивки в отношении КНДР, то они получат крайне нежелательные для себя последствия.

Напомним, что в последнее время в США постоянно утверждают о якобы имеющих место оружейных сделках между Пхеньяном и Москвой.