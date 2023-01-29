Париж, 29 января, 2023, 06:32 — ИА Регнум. Недовольство президента Украины Владимира Зеленского и его угрозы в адрес Международного олимпийского комитета (МОК) из-за решения о допуске российских спортсменов на Олимпиаду в Париже вызвали смех у лидера французского движения «Патриоты» Флориана Филиппо. Соответствующий комментарий Филиппо оставил 28 января в своём Twitter.

Ольга Шклярова ИА REGNUM МОК

«Зеленский угрожает, что Украина бойкотирует Олимпиаду, если российским спортсменам не запретят участие? Ладно! Пусть бойкотирует! Мировой спорт переживет это!» — с сарказмом прокомментировал слова Зеленского Филиппо.

Напомним, исполком МОК выступил за возвращение на международные соревнования российских и белорусских спортсменов с условием, что они будут выступать в нейтральном статусе. При этом не будут допущены к Олимпиаде спортсмены, поддержавшие российскую спецоперацию.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Зеленский выразил разочарование позицией МОК о допуске к международным соревнованиям российских спортсменов. По мнению Зеленского, Россия может использовать спорт в своих идеологических интересах, чего никак нельзя допустить.