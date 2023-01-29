Донецк, 29 января, 2023, 06:15 — ИА Регнум. Территория ДНР была обстреляна 31 раз за прошедшие сутки. Об этом 29 января сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК) в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Артиллерия ВСУ

Отмечается, что под огнём украинских войск оказались города и населённые пункты: Донецк (Киевский, Куйбышевский, Кировский и Петровский районы), Горловка (Никитовский район), Ясиноватая, Макеевка (Кировский и Червоногвардейский районы), Иловайск.

За сутки был зафиксирован 31 факт ведения огня по территории ДНР со стороны ВСУ. На донецком направлении зарегистрировано девять обстрелов из РСЗО HIMARS и артиллерии калибра 155 мм. На горловском направлении ВСУ произвели 18 обстрелов из артиллерии калибра 155 мм, на ясиноватском — два обстрела из артиллерии калибра 155 мм, на иловайском зафиксировано два обстрела из РСЗО HIMARS.

Всего со стороны ВСУ было выпущено по населённым пунктам ДНР 156 единиц боеприпасов.

За прошедшие сутки поступили сведения о подрыве на минах «Лепесток» двух гражданских лиц, в том числе подростка 2009 года рождения, в Кировском районе Донецка. Кроме того, были повреждены 11 домостроений в Кировском и Петровском районах Донецка, Никитовском районе Горловки. Также были повреждены три объекта гражданской инфраструктуры, в том числе газопровода в городе Горловка.