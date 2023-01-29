Берн, 29 января, 2023, 06:16 — ИА Регнум. Швейцарские власти решили отклонить заявление на получение гражданства миллионером из Франции после того, как он был признан виновным в превышении разрешенной скорости, сообщает schengenvisainfo.com.

Флаг Швейцарии

Решение об отклонении заявления на получение гражданства французом, который проживает в Швейцарии почти четыре десятилетия, является владельцем роскошных клиник и отелей, имеет состояние в миллионы франков, принял швейцарский суд.

В 2017 году француз был задержан, когда он ехал на автомобиле со скоростью 80 км/ч на участке дороги, где действовало ограничение в 40 км/ч. Нарушитель правил дорожного движения был оштрафован. А спустя год он подал заявление на получение швейцарского гражданства.

И вот спустя пять лет Федеральный административный суд Швейцарии постановил, что лицо, совершившее административное правонарушение, не может претендовать на «успешную интеграцию» в швейцарское общество.

Напомним, что в Швейцарии действуют чрезвычайно строгие наказания за нарушение ПДД.