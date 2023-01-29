Москва, 29 января, 2023, 06:13 — ИА Регнум. Ряд факторов могут вызывать дневную сонливость у человека, который имел нормальный сон в ночное время в течение семи-девяти часов, заявил доктор медицинских наук Сергей Хомяков в беседе с RT.

Сальвадор Дали. Сон. 1936

Врач отметил, что у здорового человека не должно быть постоянного желания спать днем, в противном случае речь идет либо о патологических процессах в организме, либо о влиянии внешних факторов.

Так, например, подобное состояние может быть спровоцировано переутомлением, малоподвижным образом жизни или сдвигом часовых поясов. Хомяков также подчеркнул, что дневную сонливость могут вызывать некоторые заболевания.

Врач уточнил, что на это могут указывать гиповитаминоз, гипотиреоз, андрогенодефицитные состояния, сахарный диабет, онкозаболевания, рассеянный склероз и некоторые психические заболевания (депрессия, тревожное и биполярное расстройство).

Кроме того, такое воздействие на организм способны оказывать различные инфекции.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2020 года журнал Sleep представил результаты исследования американских ученых, которые пришли к выводу, что дневная сонливость в пожилом возрасте может быть связана с угрозой развития болезни Альцгеймера.