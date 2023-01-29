Владивосток, 29 января, 2023, 05:52 — ИА Регнум. Водитель, обстрелявший микроавтобус, задержан сотрудниками полиции во Владивостоке. Об этом 28 января сообщила пресс-служба ГУ МВД по Приморскому краю.

Niels Noordhoek Стрельба

Уточняется, что об инциденте, произошедшем на улице Жигура, сообщила в полицию местная жительница. При просмотре записи с уличной камеры видеонаблюдения, которая была установлена на месте ЧП, правоохранители установили, что водитель иномарки BMW Х6 произвёл несколько выстрелов в сторону микроавтобуса.

Личность стрелявшего мужчины была установлена, он был задержан и доставлен в отдел полиции. Оружие было изъято и отправлено на экспертизу. Отмечается, что оружие было охолощенным.

В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве, совершённом с применением оружия. В случае, если мужчина будет признан виновным, ему грозит наказание в виде тюремного срока длительностью до семи лет лишения свободы.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что мужчина в Краснодаре случайно выстрелил себе в грудь и два часа ходил с пулей, после чего был госпитализирован в тяжёлом состоянии.