Москва, 29 января, 2023, 05:54 — ИА Регнум. Денацификация Украины может занять несколько десятков лет, заявил 29 января военный эксперт полковник в отставке Анатолий Матвийчук в интервью агентству URA.ru.

Иван Шилов ИА REGNUM Герои современной Украины

«Денацификация — это очень тяжелая задача. 30 лет молодых людей на Украине воспитывали совсем в другом мире. Их воспитывали в мире иллюзий. Им вбивали в головы, что они самые-самые, что они неземные люди… Что Тутанхамон — это их родственник… Иисус Христос — украинец… Это идеология фашизма, нацизма. Нам нужно будет воспитать абсолютно новое поколение, новую нацию, которая будет жить в реальном мире, читать реальные книги, реальную историю. Мы не призываем к любви к России, но дружеское отношение между соседями должны существовать», — сказал Матвийчук.

Другая же основная цель СВО, демилитаризация, будет выполнена, по мнению эксперта, с гораздо меньшими усилиями и за значительно более короткий срок.

«Мы должны лишить экономического потенциала эту фашистскую страну, и я не знаю, позволим ли мы потом ей возродиться или нет. Это будет зависеть от нашей доброй воли», — заявил Матвейчук.

Напомним, что в феврале 2022 года президент России Владимир Путин назвал основными целями СВО проведение демилитаризации и денацификации Украины.