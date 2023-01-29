Париж, 29 января, 2023, 05:41 — ИА Регнум. Ухудшение ситуации будет наблюдаться на европейском газовом рынке в 2023 году, 28 января заявил глава французской нефтегазовой компании Total Патрик Пуянне, сообщает агентство Bloomberg.

Betty Longbottom Автозаправочная станция Total

Он отметил, что поставки российского газа в Европу сократятся, и его дефицит придется восполнять через импорт сжиженного голубого топлива. Кроме того, по словам Пуянне, ЕС будет испытывать проблемы с дизельным топливом на фоне запрета ввоза из России этого вида горючего.

Глава Total добавил, что его компания планирует нарастить объемы ввозимого ею дизельного топлива в европейские страны.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 января турецкий министр энергетики Фатих Донмез заявил о готовности Турции ежегодно поставлять в ЕС около 40 млрд куб. м сжиженного природного газа.