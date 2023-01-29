Москва, 29 января, 2023, 05:17 — ИА Регнум. Самые холодные по климату дни в Москве в этом году неожиданно окажутся самыми тёплыми. Об этом 28 января рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с РИА Новости.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Москва. Зима

Как рассказал метеоролог, традиционно в Москве по климату самыми холодными днями являются 31 января и 1 февраля, если «осреднить» температуру за последние 30 лет. Однако в текущем году эти два дня будут самыми тёплыми, температура воздуха ожидается выше нормы на 5-6 градусов.

Как сообщается на сайте Гидрометцентра, днём 31 января ожидается температура воздуха -2…0 градусов, ночью -5…0 градусов. Днём 1 февраля температура воздуха составит -3…+2 градуса, ночью -6…-1 градус.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Москве из-за гололедицы объявлен жёлтый уровень погодной опасности.