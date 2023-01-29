Прага, 29 января, 2023, 05:18 — ИА Регнум. После избрания нового президента Чехии не следует рассчитывать на улучшение отношений между Прагой и Москвой, заявил 29 января заместитель председателя Совета Федерации РФ Константин Косачев в интервью РИА «Новости».

Ольга Шклярова ИА REGNUM Чехия

Ввиду того, что полномочия чешского президента серьёзно ограничены конституцией, возврата Чехии к конструктивной политике по отношению к России не будет, считает политик. Это было уже видно на примере прежнего президента Земана.

Мало того, считает Косачев, публичная антироссийская риторика в Чехии, а сейчас это государство является одним из самых враждебных России во всей Европе, только усилится.

Напомним, что генерал в отставке и бывший председатель Военного комитета НАТО Пётр Павел был избран президентом Чехии.