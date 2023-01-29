Свердловская область, 5 декабря, 2007, 13:49 — ИА Регнум. Все пять самолетов, задержанных из-за тумана, уже прибыли в аэропорт "Кольцово" (Екатеринбург). Как сообщили 5 декабря корреспонденту ИА REGNUM в справочной аэропорта, последним прибыл самолет авиакомпании "Люфтганза", выполнявший рейс Франкфурт-на-Майне - Екатеринбург, посадка была произведена в 15:30 местного времен (13:30).
Напомним, что в ночь с 4 на 5 декабря вылет пяти самолетов в Екатеринбург был задержан из-за тумана в пункте назначения. Среди них: рейс "Аэрофлота" Москва - Екатеринбург, рейс "Трансаэро" Москва - Екатеринбург, совмещенный рейс "Уральских авиалиний" и "Чешских авиалиний" Прага - Екатеринбург, самолет авикомпании "Пулковские авиалинии", выполнявший рейс Санкт-Петербург - Екатеринбург и рейс авиакомпании "Люфтганза" Франкфурт-на-Майне - Екатеринбург.