Свердловская область, 5 декабря, 2007, 13:49 — ИА Регнум. Все пять самолетов, задержанных из-за тумана, уже прибыли в аэропорт " Кольцово " (Екатеринбург). Как сообщили 5 декабря корреспонденту ИА REGNUM в справочной аэропорта, последним прибыл самолет авиакомпании "Люфтганза", выполнявший рейс Франкфурт-на-Майне - Екатеринбург, посадка была произведена в 15:30 местного времен (13:30).

Напомним, что в ночь с 4 на 5 декабря вылет пяти самолетов в Екатеринбург был задержан из-за тумана в пункте назначения. Среди них: рейс " Аэрофлота " Москва - Екатеринбург, рейс " Трансаэро " Москва - Екатеринбург, совмещенный рейс " Уральских авиалиний " и " Чешских авиалиний " Прага - Екатеринбург, самолет авикомпании " Пулковские авиалини и", выполнявший рейс Санкт-Петербург - Екатеринбург и рейс авиакомпании " Люфтганза " Франкфурт-на-Майне - Екатеринбург.