Москва, 29 января, 2023, 04:52 — ИА Регнум. Сына и бывшую супругу убил житель города Москвы, чьё тело было найдено в квартире на улице Флотской. Об этом 28 января сообщает прокуратура города в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Убийство

Уточняется, что в жилом доме на улице Флотской были найдены тела двух мужчин и женщины, все с признаками насильственной смерти. Предварительно было установлено, что мужчина 45 лет в ходе ссоры совершил убийство своей бывшей супруги и их общего сына.

Тело одного из мужчин было обнаружено на лестничной клетке, тела мужчины и его супруги были найдены в квартире. Прокуратура устанавливает обстоятельства произошедшей трагедии.