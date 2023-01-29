В Германии заявили о готовности увеличить выпуск снарядов
Немецкий концерн Rheinmetall объявил о готовности нарастить выпуск снарядов для танков и артиллерии
Берлин, 29 января, 2023, 04:49 — ИА Регнум. Военно-промышленный концерн Rheinmetall готов значительно нарастить выпуск снарядов для танков и артиллерии, заявил глава компании Армин Паппергер в интервью агентству Reuters.
Кроме того, по его словам, организация может наладить выпуск реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Паппергер отметил, что концерн ведет переговоры по этому вопросу с американской компанией Lockheed Martin, которая производит указанные комплексы.
Глава Rheinmetall также сообщил, что его организация изучает вариант строительства порохового завода. Он допустил, что такое предприятие может появиться в федеральной немецкой земле Саксония. Паппергер добавил, что на возведение объекта потребуются государственные инвестиции в размере от €700 млн до €800 млн.
Как сообщало ИА REGNUM, 28 января британский журнал Economist 2023 написал о том, что вооруженные силы Германии находятся в самом тяжелом состоянии за всю свою историю из-за небывалой помощи Киеву со стороны Берлина.