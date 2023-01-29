Берлин, 29 января, 2023, 04:49 — ИА Регнум. Военно-промышленный концерн Rheinmetall готов значительно нарастить выпуск снарядов для танков и артиллерии, заявил глава компании Армин Паппергер в интервью агентству Reuters.

Маргарита Князева ИА REGNUM Снаряды

Кроме того, по его словам, организация может наладить выпуск реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Паппергер отметил, что концерн ведет переговоры по этому вопросу с американской компанией Lockheed Martin, которая производит указанные комплексы.

Глава Rheinmetall также сообщил, что его организация изучает вариант строительства порохового завода. Он допустил, что такое предприятие может появиться в федеральной немецкой земле Саксония. Паппергер добавил, что на возведение объекта потребуются государственные инвестиции в размере от €700 млн до €800 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 января британский журнал Economist 2023 написал о том, что вооруженные силы Германии находятся в самом тяжелом состоянии за всю свою историю из-за небывалой помощи Киеву со стороны Берлина.