Вашингтон, 29 января, 2023, 04:54 — ИА Регнум. Группа чиновников министерства обороны США подталкивает Вашингтон к поставке Украине истребителей F-16, сообщает 28 января Politico.

U.S. Department of Defense Истребитель F-16

Киев ещё в прошлом году хотел получить от США самолёты F-16. Но Вашингтон считал более важным получение Украиной артиллерии. В Пентагоне рассматривают поставки артиллерии, бронетехники и наземных систем ПВО.

Но в Пентагоне кампания по передаче F-16 постепенно набирает силу. И в Киеве, отчасти благодаря быстрому одобрению поставок танков и систем ПВО Patriot, которые еще недавно были запрещены для экспорта на Украину, возобновился оптимизм в отношении того, что на очереди могут быть американские самолеты. И поэтому передача самолётов может осуществиться уже в самое ближайшее время. По некоторым данным, положительное решение вопроса может занять лишь несколько недель.

Официальные лица Пентагона отказались комментировать сведения о скорой поставке F-16 Киеву.

Напомним, что Киев просит у Вашингтона 180 самолётов-истребителей F-16.