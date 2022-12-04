Лондон, 29 января, 2023, 04:28 — ИА Регнум. Выступающий под флагом Канады боксер из Чечни Артур Бетербиев одержал победу над британским спортсменом Энтони Ярдом в поединке, который прошел 28 января в Лондоне на стадионе «Уэмбли».

Kristin Wall Бокс

Бой продлился до восьмого раунда, в котором британец отправился в нокдаун. Ярду засчитали техническое поражение. Бетербиев сохранил за собой пояса по версиям WBC (Всемирный боксерский совет), WBO (Всемирная боксерская организация) и IBF (Международная боксерская федерация).

Как сообщало ИА REGNUM, 4 декабря в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» британский боксер Тайсон Фьюри победил техническим нокаутом своего соотечественника Дерека Чисору. По итогам поединка Фьюри смог сохранить свой титул чемпиона мира по версии WBC.