Варшава, 29 января, 2023, 04:53 — ИА Регнум. Чрезмерное усиление Украины будет иметь для Польши негативные последствия, сообщает польское издание Onet.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

В настоящее время США оказывают Киеву значительную военную и финансовую поддержку. Таким образом, за восточной границей Польши создаётся одна из сильнейших армий в Европе, которая, по мнению Вашингтона, должна в одиночку противостоять российской армии. Если к этому добавить декларируемую США поддержку развития послевоенной украинской экономики и планируемое членство Украины в Евросоюзе, то нетрудно увидеть, что целью США является создание в Центральной Европе очень сильного государства, которое будет способно остановить Россию и в то же время быть надёжным союзником Вашингтона.

Такой сценарий — уже частично реализованный, поскольку украинская армия уже стала очень сильной, а украинское государство получает гигантскую финансовую поддержку, — означает, что место Польши в европейском политическом порядке принципиально меняется. Исторически Польша всегда находилась между Россией и Германией.

Однако сейчас, когда Украина показала, что способна противостоять российской армии, США начинают возлагать на нее все большие надежды: и в экономическом, и в военном отношении. И именно поэтому самое большое изменение, произошедшее с 24 февраля, заключается в том, что Польша всё меньше и меньше находится между Германией и Россией и все больше и больше — между Германией, Украиной и Россией. Однако было бы наивно полагать, что последствия столь серьезных изменений для Польши будут только положительными.