Тель-Авив, Израиль, 29 января, 2023, 03:54 — ИА Регнум. Израильские власти решились на реализацию некоторых мер в ответ на атаки, которые недавно произошли в Иерусалиме, сообщила газета Times of Israel со ссылкой на канцелярию премьер-министра Израиля.

Иван Шилов ИА REGNUM Израиль

По информации журналистов, указанные шаги включают укрепление внутренней безопасности, упрощение получения разрешений на ношение оружия для граждан страны, а также усиление армии и полиции.

Кроме того, власти решили опечатать и снести дом, в котором проживал мужчина, устроивший атаку на синагогу в Иерусалиме. Они также заявили о планах лишить семьи террористов национального страхования и других выплат.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Израиля Эли Коэн обвинил палестинские власти в «поощрении терроризма». По его словам, и теракт в синагоге в Восточном Иерусалиме произошел при поддержке Палестины.