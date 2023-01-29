Нью-Дели, 29 января, 2023, 03:51 — ИА Регнум. Разрабатывается специальная система квот, которая позволит спортсменам из России и Белоруссии пройти квалификацию на Олимпийские игры в Париже в 2024 году через Азию. Об этом заявил 28 января исполняющий обязанности президента Олимпийского совета Азии (ОСА) Рандхир Сингх в интервью индийской газете Indian Express.

takato marui Лёгкая атлетика

Сингх сказал, что его организация находится в процессе разработки такого квалификационного пути, который бы дал возможность спортсменам из этих двух стран бороться за олимпийские путёвки, участвуя в азиатских турнирах, не занимая существующие квоты, предназначенные для азиатских спортсменов. Он добавил, что эти условия разрабатываются в сотрудничестве с Международным олимпийским комитетом (МОК) и международными спортивными федерациями.

Напомним, что ОСА пригласил российских и белорусских спортсменов, которые были не допущены до международных соревнований по многим видам спорта, принять участие в Азиатских играх, которые пройдут в китайском городе Ханчжоу с 23 сентября по 8 октября этого года. Россиянам и белорусам также будет разрешено принимать участие и в других других азиатских континентальных соревнованиях.

Напомним, что ОСА является международной континентальной олимпийской организацией, под эгидой которой проводятся Азиатские игры.