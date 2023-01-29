Москва, 29 января, 2023, 03:34 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок проговорилась, заявив «о войне Европы против России», написал в своем телеграм-канале глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Пушков

По словам сенатора, глава МИД не единственная, кто думает о конфликте с РФ.

«Сорвалось. Она именно так и думает. И, можно быть уверенным, не она одна в НАТО. Но что у одних на уме, у нее — на языке», — отметил он.

Парламентарий считает, что Бербок «сказала то, что хотела сказать». Пушков добавил, что попытки МИД Германии объяснить и оправдать высказывание главы этого ведомства ни на что не влияют.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 января премьер-министр немецкой федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер раскритиковал Анналену Бербок за ее слова о России. 28 января издание Exxpress распространило информацию о том, что граждане ФРГ стали призывать к отставке главы МИД Германии из-за ее скандального заявления.