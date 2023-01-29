Тегеран, 29 января, 2023, 03:18 — ИА Регнум. Как минимум три человека погибли, более 440 получили травмы в результате землетрясения магнитудой 5,9 на северо-западе Ирана. Об этом 29 января сообщает агентство Fars.

Иван Шилов ИА REGNUM Землетрясение

Уточняется, что число пострадавших в результате подземных толчков в городе Хой в иранской провинции Западный Азербайджан, достигло 447 человек. Число жертв возросло до трёх человек. Основная часть пострадавших проживает в городе Хой, несколько человек из числа пострадавших проживают в городе Сельмас.

Как заявил глава организации по оказанию помощи Общества Красного Полумесяца Садег Махмуди, в районы, пострадавшие от землетрясения, были направлены группы помощи населению. Махмуди призвал жителей пострадавших от землетрясения районов сохранять спокойствие и не находиться вблизи мест, где высока вероятность обрушения.

Отмечается, что после основного подземного толчка в Иране было зарегистрировано 25 афтершоков.

Ранее ИА REGNUM сообщало о двух погибших и 307 пострадавших в результате землетрясения в Иране.