Тель-Авив, Израиль, 29 января, 2023, 03:05 — ИА Регнум. Власти Палестины якобы «поощряют терроризм» и теракт в синагоге в Восточном Иерусалиме является результатом такой политики, 28 января написал в своем микроблоге министр иностранных дел Израиля Эли Коэн.

Иван Шилов ИА REGNUM Израиль

Он назвал ужасной видеозапись, на которой показано, как палестинцы из сектора Газа и с Западного берега реки Иордан празднуют гибель в этом нападении семи израильтян. Коэн обвинил Палестину в том, что она «платит тем, кто убивает евреев».

Министр также отметил, что кадры с палестинской территории «свидетельствуют о том, что антисемитизм процветает». Глава МИД также призвал международное сообщество отреагировать на «подобные проявления расизма» и подвергнуть их осуждению.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 января министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен Гвир заявил о необходимости ввести в стране смертную казнь для террористов. Кроме того, он призвал упростить процедуру получения прав на ношение оружия для израильтян.