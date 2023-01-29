Украинским чиновникам и силовикам запретили выезжать за границу
На Украине принято постановление о запрете чиновникам и силовикам покидать страну
Киев, 29 января, 2023, 03:23 — ИА Регнум. Киевские власти приняли постановление об ограничении выезда за границу должностных лиц и госслужащих, сообщает 28 января пресс-служба правительства Украины.
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Выезд за границу народных депутатов и депутатов местных советов, судей, прокуроров, государственных служащих, забронированных работников и других категорий лиц может осуществляться исключительно в служебную командировку.
Предусмотрен ряд исключений из правил и разрешен выезд:
• родителям-одиночкам для посещения детей за границей;
• для лечения за границей;
• на основании отдельного решения главы пограничной службы в случае смерти членов семей за границей.
Напомним, что запрет на выезд украинских чиновников за рубеж наложил лично Владимир Зеленский.