Киев, 29 января, 2023, 03:23 — ИА Регнум. Киевские власти приняли постановление об ограничении выезда за границу должностных лиц и госслужащих, сообщает 28 января пресс-служба правительства Украины.

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Выезд за границу народных депутатов и депутатов местных советов, судей, прокуроров, государственных служащих, забронированных работников и других категорий лиц может осуществляться исключительно в служебную командировку.

Предусмотрен ряд исключений из правил и разрешен выезд:

• родителям-одиночкам для посещения детей за границей;

• для лечения за границей;

• на основании отдельного решения главы пограничной службы в случае смерти членов семей за границей.

Напомним, что запрет на выезд украинских чиновников за рубеж наложил лично Владимир Зеленский.