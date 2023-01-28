Киев, 29 января, 2023, 02:43 — ИА Регнум. Воздушная тревога была объявлена в ряде регионов на территории Украины. Информация была опубликована 29 января на онлайн-ресурсе украинского министерства цифровой трансформации.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

По данным ресурса, в 00:58 мск воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской и Кировоградской областях.

Также сигнал воздушной тревоги прозвучал в оккупированной Киевом части Херсонской области. Граждан попросили проследовать в укрытие.

Ранее ИА REGNUM сообщало о воздушной тревоге, объявленной в шести областях на территории Украины.