Исфахан, Иран, 29 января, 2023, 02:42 — ИА Регнум. Атака беспилотных летательных аппаратов стала причиной мощного взрыва на складе с боеприпасами в городе Исфахане в центральной части Ирана, 29 января сообщает агентство IRNA со ссылкой на свои источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

По информации журналистов, речь идет об ударе с применением мини-дронов. Один из БПЛА был сбит силам противовоздушной обороны Ирана. Кроме того, иранские военные обнаружили еще два беспилотника и взорвали их.

В сообщении отмечается, что нападение привело к «незначительным повреждениям» на военном предприятии, где находится склад. В результате инцидента никто не пострадал.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце октября на заводе в иранском городе Ахваз прогремел взрыв, унесший жизни четырех человек. Еще один человек пострадал.