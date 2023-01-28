Москва, 29 января, 2023, 02:49 — ИА Регнум. Министерство внутренних дел России разослало во все региональные подразделения служебную инструкцию по уходу за предметами форменного обмундирования, сообщает 28 января «Фонтанка».

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Инструкция разработана в связи с необходимостью «разъяснения сотрудникам и курсантам отдельных вопросов ухода». В ней призывают полицейских пользоваться вещевым имуществом только в соответствии с его функциональным предназначением.

Инструкция содержит десять страниц подробных рекомендаций о том, как следует чистить, стирать, сушить, гладить и хранить полицейскую форму. В частности, форму необходимо хранить на вешалках в закрытых, но проветриваемых шкафах, промокшую обувь нужно заполнять газетами, но при этом ни в коем случае не сушить её на батареях отопления, надо пользоваться правильными стиральными порошками, а при стирке в стиральных машинах не оставлять в карманах одежды острых предметов.

Напомним, что нынешняя полицейская форма чёрного цвета была принята в 2012 году во время масштабной реформы МВД.