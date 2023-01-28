Лима, 29 января, 2023, 02:24 — ИА Регнум. Перуанский президент Дина Болуарте выражает сожаление по поводу того, что конгресс Перу отказался перенести дату и ускорить кампанию по проведению президентских выборов, 28 января сообщили в офисе главы государства.

Иван Шилов ИА REGNUM Перу

Изначально парламент согласовал идею о переносе голосования с 2026 на 2024 год. При этом 27 января прошло рассмотрение инициативы о проведении выборов в 2023 году, которая была отклонена. Указанное предложение выдвигалось самой Болуарте.

В офисе президента призвали парламентариев «отбросить свои партийные и групповые интересы и поставить интересы Перу на первое место». Кроме того, в заявлении сказано, что перуанцы ждут от конгресса «конкретного решения».

Как сообщало ИА REGNUM, 24 января Дина Болуарте заявила, что готова покинуть президентский пост после того, как будет назначена дата досрочных выборов главы государства.

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