Тель-Авив, Израиль, 29 января, 2023, 02:22 — ИА Регнум. Противники судебной реформы правительства премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху провели акцию протеста в Тель-Авиве. Об этом 28 января сообщает издание Jerusalem Post.

Иван Шилов ИА REGNUM Израиль

С момента опубликования плана будущей судебной реформы это уже четвёртый митинг, в нём приняли участие десятки тысяч граждан Израиля. Как уточняет издание Haaretz, в акции протеста были вовлечены около 60 тысяч человек При этом все митинги израильские СМИ охарактеризовали как «сдержанные».

Отмечается, что большинство протестных акций начались с минуты молчания в память о погибших при теракте в синагоге в Восточном Иерусалиме.

Напомним, план судебной реформы представил 4 января министр юстиции Ярив Левин. В результате реформы Верховный суд Израиля лишится ряда полномочий, а парламентарии получат право оспаривать решения суда.

В свою очередь президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что спор о судебной реформе может привести к конституционному кризису в стране и расколоть израильское общество.

Ранее ИА REGNUM сообщало об акции протеста против судебной реформы, в которой приняли участие более 100 тысяч человек.