Киев, 29 января, 2023, 02:23 — ИА Регнум. Государственная компания «Украинская железная дорога» в январе впервые закупила природный газ для нужд собственных производственных предприятий без участия частных посредников, сообщает 28 января пресс-служба украинского правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ Украины

При этом стоимость газа снизилась более чем на 25% по сравнению с ценами, по которым газ закупался в конце прошлого года. Новая стоимость составила 18,6 тыс. гривен ($503,6) за тысячу кубометров.

«В условиях полномасштабной войны эффективное управление ресурсами госпредприятий, в том числе таким стратегическим, как железные дороги, является вопросом обороноспособности государства. Поэтому мы работаем над тем, чтобы процесс закупок был максимально прозрачным и давал реальную экономию. Для этого мы уже устранили лишних посредников и упростили процедуры закупок железными дорогами электричества и нефтепродуктов, а также завершаем эти процедуры для природного газа. Благодаря этому высвободили дополнительные средства, которые «Украинская железная дорога» направила на развитие собственной инфраструктуры и парка подвижного состава», — заявил вице-премьер Александр Кубраков.

Напомним, что в 2021 году «Украинской железной дороге» было разрешено закупать электроэнергию у Энергоатома и других субъектов государственной генерации, а в 2022 году — осуществлять напрямую закупку нефтепродуктов по внешнеэкономическим договорам.