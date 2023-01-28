Триполи, 29 января, 2023, 01:59 — ИА Регнум. Итальянская энергетическая компания Eni и Ливийская национальная нефтяная корпорация (NOC) подписали соглашение о добыче газа на сумму $8 млрд, 28 января заявил на пресс-конференции исполнительный директор Eni Клаудио Дескальци.

Ratfink1973 Природный газ

Сделка была заключена в рамках визита премьер-министра Италии Джорджи Мелони в Ливию. Дескальци уточнил, что договоренности стран также коснутся проектов по улавливанию углерода и выработке солнечной энергии.

Председатель правления NOC Фархат Бенгдар, который также присутствовал на брифинге, сообщил, что газовое соглашение рассчитано на 25 лет. Он добавил, что согласно договору будет добываться почти 22,7 млн кубических метров газа в сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 января Джанкарло Джорджетти заявил, что с начала февраля цены на газ в ЕС могут снизиться приблизительно на 40%.