Вашингтон, 29 января, 2023, 01:58 — ИА Регнум. США разрушаются эгоистичным, радикальным и коррумпированным политическим истеблишментом при президенте Джозефе Байдене. Такое заявление сделал экс американский лидер Дональд Трамп 28 января в ходе выступления на собрании Республиканской партии штата Нью-Гемпшир.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Трамп указал, что никто не может понять, зачем нынешнее руководство страны разрушает США. По мнению Трампа, у руководства страной и Демократической партией находятся «радикальные левые», которых он назвал «марксистами и коммунистами».

Также Трамп заявил, что Америке нужен президент, готовый начать работу с первого дня, «без раскачки».

«И этот президент — я», — подвёл итог Трамп.

Стоит отметить, что Трамп проводит первые выступления с момента заявления о намерениях выдвинуть свою кандидатуру на пост главы государства. Выборы президента США запланированы на 2024 год.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Джилл Байден, супругу президента США Байдена, рассматривают как «секретное оружие» во время президентских выборов в стране.