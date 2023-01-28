Сан-Франциско, США, 29 января, 2023, 01:59 — ИА Регнум. Беспилотные такси в Сан-Франциско вносят сумятицу в работу экстренных городских служб, сообщает 28 января ресурс wired.com.

Цитата из к/ф «Вспомнить всё». Реж. Пауль Верхувен. 1990. США-Мексика Роботизированное такси

Экстренные службы предъявили компаниям, эксплуатирующим роботизированные такси, ряд претензий.

Во-первых, имели место случаи срабатывания ложной тревоги. В беспилотных такси робот периодически запрашивает сидящего на заднем сидении пассажира и не получает от него ответа. Но если ответа не поступает, то робот считает, что пассажиру стало плохо, и поднимает тревогу, вызывая на место экипажи экстренных служб. Прибывшие спасатели обнаруживали, что пассажиры просто заснули.

Во-вторых, беспилотные такси мешают пожарным тушить огонь, в частности наезжая на пожарные шланги или мешая спецавтомобилям оперативно проехать к месту возгорания.

В США нет федеральных законов, регулирующих испытания и эксплуатацию беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования. Лишь в некоторых штатах разработаны свои собственные правила.

Напомним, что Сан-Франциско является лидером среди городов США по использованию беспилотных такси. Первые роботакси появились в Сан-Франциско в 2020 году.