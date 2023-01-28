Тегеран, 29 января, 2023, 01:14 — ИА Регнум. Как минимум два человека погибли и более 300 пострадали в результате землетрясения магнитудой 5,9 в Иране. Об этом 28 января сообщает агентство ISNA.

Zeml.info Землетрясение

Как уточнил официальный представитель Организации скорой помощи Ирана Муджтаба Халиди, по предварительным данным, в результате подземных толчков погибли как минимум два человека. Ещё 307 человек получили травмы разной степени тяжести, из них 300 человек в городе Хой и семь человек в городе Сельмас.

Землетрясение магнитудой 5,9 было зафиксировано сейсмологами Геологической службы США в иранской провинции Западный Азербайджан. Эпицентр подземных толчков располагался в 15 км к юго-западу от города Хой (население около 175 тыс. человек). Отмечается, что подземные толчки ощущались в ряде регионов соседней Армении.

Очаг землетрясения залегал на глубине десяти километров. Информация о погибших и пострадавших уточняется.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Иране в результате землетрясения магнитудой 5,9 пострадали 120 человек.