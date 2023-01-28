Киев, 29 января, 2023, 01:15 — ИА Регнум. Украинцы будут больше платить за электричество, несмотря на то, что им постоянно отключают свет. Об этом на своей странице в соцсети заявил гендиректор украинской энергокомпании YASNO ДТЭК Сергей Коваленко.

Счётчик электроэнергии

По словам Коваленко, причин будущего подорожания электроэнергии две. Во-первых, очень высоко так называемое «отложенное или повышенное потребление». Когда жителям после отключения дают свет, они сразу начинают включать максимальное количество приборов.

Во-вторых, потребители нерегулярно или с запозданием передают показания счётчиков. Поэтому объём потреблённой электроэнергии определяется по среднесуточному потреблению.

Напомним, что украинская энергосистема из-за регулярных ракетных ударов российской армии работает с очень большими перебоями.