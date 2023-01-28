Исфахан, Иран, 29 января, 2023, 00:57 — ИА Регнум. Мощный взрыв прогремел на складе с боеприпасами в городе Исфахане в центральной части Ирана, сообщает агентство IRNA со ссылкой на свои источники.

Цитата из х/ф «Прорыв». Реж. Дмитрий Светозаров. 1986. СССР Взрыв

Инцидент произошел на одном из предприятий военно-промышленного комплекса. Заводом управляет иранское министерство обороны.

Заместитель губернатора провинции Исфахан заявил, что пострадавших в результате происшествия нет.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 декабря в городке Селими иранской провинции Восточный Азербайджан произошел взрыв на территории завода по производству красок. В результате случившегося пострадали 65 человек.