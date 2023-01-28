Киев, 29 января, 2023, 00:50 — ИА Регнум. Указ о введении санкционных мер в отношении 185 физических и юридических лиц, содействующих России в железнодорожных перевозках, подписал президент Украины Владимир Зеленский. Об этом 28 января сообщил сам политик в видеообращении, опубликованном в его телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Как пояснил Зеленский, он ввёл в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о санкциях в отношении лиц, перевозивших военную технику и военнослужащих по железной дороге.

В опубликованном Зеленским списке значатся три физических лица и 182 компании и организации. Активы лиц и компаний на Украине будут заблокированы, имущество будет, по словам Зеленского, «использовано для обороны».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Зеленский ужесточил санкции в отношении настоятеля Киево-Печёрской лавры митрополита Павла.