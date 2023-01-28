Вашингтон, 29 января, 2023, 00:42 — ИА Регнум. Радикальные, эгоистичные и коррумпированные правящие круги США разрушают страну в период президентства Джо Байдена, заявил бывший глава Белого дома Дональд Трамп 28 января в ходе собрания Республиканской партии в американском штате Нью-Гемпшир.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

Он утверждает, что «никому не известны» причины такого поведения действующих властей Соединенных Штатов. По словам Трампа, Демократической партией США руководят «радикальные левые».

Он считает, что во множестве случаев речь идет о «марксистах и коммунистах». Бывший глава Белого дома также выразил мнение, что США нуждаются в президенте, который «мог бы начать работу сразу, без раскачки».

Он предложил свою кандидатуру в качестве такого лидера. На этом мероприятии Трамп выступил впервые после заявления об участии в президентской кампании 2024 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 января Дональд Трамп написал, что мог бы добиться мирного урегулирования конфликта на Украине уже через сутки после начала переговоров.