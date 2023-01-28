Трамп заявил о разрушении США из-за коррумпированных политиков
Трамп: при Байдене США стали разрушаться из-за радикальных и коррумпированных политиков
Вашингтон, 29 января, 2023, 00:42 — ИА Регнум. Радикальные, эгоистичные и коррумпированные правящие круги США разрушают страну в период президентства Джо Байдена, заявил бывший глава Белого дома Дональд Трамп 28 января в ходе собрания Республиканской партии в американском штате Нью-Гемпшир.
Он утверждает, что «никому не известны» причины такого поведения действующих властей Соединенных Штатов. По словам Трампа, Демократической партией США руководят «радикальные левые».
Он считает, что во множестве случаев речь идет о «марксистах и коммунистах». Бывший глава Белого дома также выразил мнение, что США нуждаются в президенте, который «мог бы начать работу сразу, без раскачки».
Он предложил свою кандидатуру в качестве такого лидера. На этом мероприятии Трамп выступил впервые после заявления об участии в президентской кампании 2024 года.
Как сообщало ИА REGNUM, 26 января Дональд Трамп написал, что мог бы добиться мирного урегулирования конфликта на Украине уже через сутки после начала переговоров.