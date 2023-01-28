Киев, 29 января, 2023, 00:12 — ИА Регнум. Украина сильно нуждается в поставках дальнобойных снарядов, особенно в ракетах ATACMS, заявил 28 января в видеообращении в своем телеграм-канале Владимир Зеленский.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

По его словам, Киеву жизненно необходимо получить указанные виды вооружения. Радиус ракет ATACMS составляет более 300 км.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце декабря издание Politico написало о том, что позиция США по поставкам Киеву ракет ATACMS не изменилась: ВСУ не должны рассчитывать на поставки таких снарядов.

22 января представитель Конгресса США Майкл Маккол заявил, что Вашингтон мог бы передать Украине ракеты, способные пролетать большое расстояние, которые Киев использовал бы для нанесения ударов по Крыму.