Иерусалим, 29 января, 2023, 01:14 — ИА Регнум. Израильская полиция арестовала 13-летнего палестинского подростка, открывшего стрельбу в Иерусалиме, сообщает 28 января телеканал Fox News.

Иерусалим

Юный террорист обстрелял небольшую группу израильтян, идущих по улице на месте археологических раскопок в старейшем районе «Город Давида». В результате стрельбы были тяжело ранены 45-летний мужчина и его 22-летний сын. Они срочно были доставлены в больницу. Их состояние, несмотря на тяжесть ранений, было признано стабильным и не угрожающим жизни.

В свою очередь, сам террорист был ранен двумя израильтянами, имевшими разрешение на ношение оружия. Прибывшая через несколько минут полиция арестовала его и увезла с места происшествия на машине скорой помощи.

Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху, комментируя этот инцидент, заявил, что Израиль не стремится к эскалации, но готов «к любому сценарию».

Напомним, что 27 января в Иерусалиме в результате теракта погибло семь человек.