Донецк, 28 января, 2023, 23:49 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) дважды в течение десяти минут обстреляли город Иловайск в ДНР из реактивной системы залпового огня (РСЗО). Об этом 28 января сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК) в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Первый обстрел был зафиксирован со стороны населённого пункта Константиновка в 23:00 мск, ВСУ выпустили по Иловайску четыре ракеты из РСЗО.

Второй обстрел Иловайска был зафиксирован в 23:10 мск, ВСУ вели огонь, как и в первый раз, со стороны Константиновки, было выпущено три ракеты из РСЗО.

Информация о возможных пострадавших и разрушениях гражданской инфраструктуры уточняется.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Вооружённые формирования Украины (ВФУ) обстреляли Горловку и Макеевку в ДНР снарядами натовского калибра (155 мм).