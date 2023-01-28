Берлин, 28 января, 2023, 23:48 — ИА Регнум. Германия якобы быстро адаптировалась к реальности, в которой Берлин отказался от сотрудничества с Москвой, заявил канцлер Германии Олаф Шольц 28 января в интервью изданиям La Nacion, El Mercurio и O Globo.

Иван Шилов ИА REGNUM Олаф Шольц

По его утверждениям, всего за несколько месяцев ФРГ изменила свою систему энергоснабжения. Шольц отметил, что это позволило Германии стать независимой от поставок российских газа, нефти и угля.

Канцлер добавил, что Берлин продолжает работать над уменьшением односторонней зависимости немецкой экономики.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 января агентство Bloomberg, ссылаясь на минэкономики ФРГ, распространило информацию о том, что Германия не может рассчитывать на полный отказ от поставок газа из России ранее 2026 года.

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