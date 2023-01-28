Шольц заявил о получении Германией независимости от газа и нефти из России
Канцлер ФРГ Шольц: Германия адаптировалась к реальности без поставок газа и нефти из России
Берлин, 28 января, 2023, 23:48 — ИА Регнум. Германия якобы быстро адаптировалась к реальности, в которой Берлин отказался от сотрудничества с Москвой, заявил канцлер Германии Олаф Шольц 28 января в интервью изданиям La Nacion, El Mercurio и O Globo.
По его утверждениям, всего за несколько месяцев ФРГ изменила свою систему энергоснабжения. Шольц отметил, что это позволило Германии стать независимой от поставок российских газа, нефти и угля.
Канцлер добавил, что Берлин продолжает работать над уменьшением односторонней зависимости немецкой экономики.
Как сообщало ИА REGNUM, 23 января агентство Bloomberg, ссылаясь на минэкономики ФРГ, распространило информацию о том, что Германия не может рассчитывать на полный отказ от поставок газа из России ранее 2026 года.
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