В Израиле предложили ввести смертную казнь для террористов
Министр нацбезопасности Израиля предложил ввести в стране смертную казнь для террористов
Тель-Авив, Израиль, 28 января, 2023, 23:32 — ИА Регнум. Смертную казнь для террористов в Израиле предложил ввести министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен Гвир. Соответствующее заявление министр сделал 28 января, накануне совещания по безопасности страны.
Кроме того, Бен Гвир указал, что считает целесообразным упрощение процедуры получения прав на ношение оружия для граждан страны.
«Я хочу оружие на улицах, я хочу чтобы граждане Израиля могли защищать себя», — пояснил Бен Гвир.
Стоит отметить, что Бен Гвир неоднократно предлагал ввести в стране смертную казнь для террористов. Предполагается, что в случае одобрения данной инициативы к высшей мере наказания можно будет приговорить за убийство в результате террористического акта.
Ранее ИА REGNUM сообщало о задержании полицией Израиля 42 человек в ходе расследования теракта в синагоге в Восточном Иерусалиме, который произошёл в ночь на 27 января и в результате которого погибли семь человек.
Позднее сообщалось о стрельбе, которую открыл неизвестный в ресторане на Западном берегу реки Иордан.