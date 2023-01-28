Тель-Авив, Израиль, 28 января, 2023, 23:32 — ИА Регнум. Смертную казнь для террористов в Израиле предложил ввести министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен Гвир. Соответствующее заявление министр сделал 28 января, накануне совещания по безопасности страны.

Guy Butavia Итамар Бен-Гвир

Кроме того, Бен Гвир указал, что считает целесообразным упрощение процедуры получения прав на ношение оружия для граждан страны.

«Я хочу оружие на улицах, я хочу чтобы граждане Израиля могли защищать себя», — пояснил Бен Гвир.

Стоит отметить, что Бен Гвир неоднократно предлагал ввести в стране смертную казнь для террористов. Предполагается, что в случае одобрения данной инициативы к высшей мере наказания можно будет приговорить за убийство в результате террористического акта.

Ранее ИА REGNUM сообщало о задержании полицией Израиля 42 человек в ходе расследования теракта в синагоге в Восточном Иерусалиме, который произошёл в ночь на 27 января и в результате которого погибли семь человек.

Позднее сообщалось о стрельбе, которую открыл неизвестный в ресторане на Западном берегу реки Иордан.